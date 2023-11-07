Bayern Münih maçı öncesi Fernando Muslera gelişmesi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bayern Münih maçı öncesindeki son antrenmanda Fernando Muslera da yer aldı. Muslera'nın durumu maç saatinde netleşecek.

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07/11/2023

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Bayern Münih maçı öncesi Fernando Muslera gelişmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bayern Münih'le karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde son antrenmanını sarı-kırmızılılar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Kasımpaşa maçında dirseğinden sakatlanan Muslera da son antrenmanda yer aldı.

Deneyimli kalecinin durumu maç saatinde netleşecek. Muslera'nın iğneyle oynama durumu değerlendiriliyor.

Galatasaray'ın Bayern Münih'le oynayacağı maç yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

07/11/2023 14:13
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TAGS: Bayern, Münih, Fernando Muslera
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