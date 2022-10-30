Bayern Münih, Mainz'ı dağıttı!

Bundesliga'da Bayern Münih sahasında konuk ettiği Mainz'ı 6-2'lik skorla mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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30/10/2022

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Bayern Münih, Mainz'ı dağıttı!

Bundesliga'nın 12. haftasında Bayern Münih ile Mainz karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 6-2'lik skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Serge Gnabry, 28. dakikada Jamal Musiala, 43. dakikada Sadio Mane, 58. dakikada Leon Goretzka, 79. dakikada Mathys Tel ve 86. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting kaydetti. Mainz'ın gollerini 45+4. dakikada Widmer ve 82. dakikada Ingvartsen kaydetti.

Bayern Münih'te Sadio Mane 43. dakikada, Mainz'da Burkardt 45+3. dakikada penaltı vuruşlarından faydalanamadı.

30/10/2022 09:06
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TAGS: Bayern Münih, Mainz
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