Bayern Münih Matthijs de Ligt'i resmen açıkladı

Bayern Münih, Juventus'tan Matthijs de Ligt'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

ads ads ads ads
20/07/2022

ads
Bayern Münih Matthijs de Ligt'i resmen açıkladı

Bayern Münih, Hollandalı savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'ı kadrosuna kattı.

Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Altyapısından yetiştiği Ajax'tan 2019 yılında Juventus'a transfer olan Matthijs de Ligt, siyah-beyazlı takımla üç sezonda 117 maça çıktı ve 8 gol attı.

Bavyera temsilcisi yaz transfer döneminde Sadio Mane, Ryan Gravenberch ve Noussair Mazraoui'yi renklerine bağlamıştı.

20/07/2022 09:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Bayern Münih
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.