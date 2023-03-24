Bayern Münih Nagelsmann'ı gönderdi

Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild'de yer alan habere göre Bayern Münih tarihinin en genç teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevine son verildi. Alman devinin yeni hedefinin ise Thomas Tuchel olduğu iddia edildi.

Devler Ligi'nde PSG'yi eleyip yarı finale yükselen Alman devi, Bundesliga'da ise liderliği Borussia Dortmund'a kaptırdı. Bayern Münih ligde oynadığı son maçta Bayer Leverkusen'e deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

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24/03/2023 09:39