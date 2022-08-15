Bayern Münih sahasında Wolfsburg’u 2 golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Bayern Münih sahasında Wolfsburg’u 2-0 yendi.

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15/08/2022
AA

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Bayern Münih sahasında Wolfsburg’u 2 golle geçti

Bayern Münih, Bundesliga’nın 2. haftanın kapanış maçında Allianz Arena’da Wolfsburg’u konuk etti.

Ev sahibi ekip 33. dakikada Jamal Musiala ve 44. dakikada Thomas Müller’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda gol olmayınca Bayern Münih karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligin ilk haftasında Eintracht Frankfurt’u deplasmanda 6-1 yenen Bayern Münih ilk iki haftada aldığı iki galibiyetle puanını 6’ya çıkardı.

15/08/2022 09:29
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TAGS: Bayern Münih, Wolsburg, Galibiyet,
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