Bayern Münih, şampiyonluğa ilerliyor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) konuk ettiği Augsburg'u 1-0 yenen Bayern Münih, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında Allianz Arena'da Augsburg'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan Bayern Münih, 82. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 69'a çıkardı.

Augsburg ise 32 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.

Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg sahasında Arminia Bielefeld'i 4-0, Köln evinde Mainz 05'i 3-2 ve Borussia Mönchengladbach deplasmanda Greuther Fürth'ü 2-0 yendi.

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10/04/2022 09:51