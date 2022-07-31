Bayern Münih sezona kupayla başladı

Almanya Süper Kupası'nda Bayern Münih ve Leipzig karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın 14. dakikasında Bayern Münih, Jamal Musiala'nın golüyle 1-0 öne geçerken yeni tranfer Sadio Mane, 31. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarının son dakikasında ise Benjamin Pavard, farkı 3'e çıkardı ve devreye Bayern Münih'in 3-0'lık üstünlüğüyle girilidi.



İkinci yarıda farkı azaltmak için baskısını artıran Leipzig, 59'da Marcel Halstenberg'le farkı 2'ye indirirken 66. dakika Serge Gnabry, farkı tekrar 3'e çıkardı.



Mücadelenin son bölümüne 4-1'lik Bayern Münih üstünlüğüyle girilirken Leipzig'de Christopher Nkunku, 77. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 4-2'ye getirdi.

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31/07/2022 10:47