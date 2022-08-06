Bayern Münih, sezonu farklı galibiyetle açtı: 1-6 (Maç Sonucu)

Bayern Münih, Bundesliga'da 2022/23 sezonunun ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya geldi.



Mücadeleye hızlı başlayan Bavyera ekibi, 5. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle öne geçerken 10. dakikada Benjamin Pavard farkı ikiye çıkardı.



Bayern Münih'in Liverpool'dan kadrosuna kattığı Sadio Mane, yeni takımıyla çıktığı ilk lig maçında golünü attı. Senegalli yıldız, 29. dakikada skoru 3-0 yapan golü kaydetti.



Karşılaşmanın 35. dakikasında Jamal Musiala, skoru 4-0 yaparken Serge Gnabry, ilk yarının bitimine 2 dakika kala Bayern Münih'in 5. golünü attı ve ilk yarının skorunu belirledi.



İlk 45 dakika Bayern Münih'in 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Mücadelenin ikinci yarısına Eintracht Frankfurt 3 değişiklikle başladı. Jesper Lindstrom, Sebastian Rode ve Rafael Borre kenara gelirken Christopher Lenz, Kristijan Jakic ve Randal Kolo oyuna dahil oldu.



Maçın 64. dakikasında Eintracht Frankfurt, oyuna sonradan dahil olan Randal Kolo'nun golüyle farkı dörde indirdi.



Karşılaşmanın son bölümüne Bayern Münih'in 5-1'lik üstünlüğüyle girilirken 83. dakikada Jamal Musiala, kendisinin ikinci, takımının altıncı golünü kaydetti.

Kalan sürede başka gol olmazken Bayern Münih, sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı ve yeni sezonun ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.



Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih, Wolfsburg'u ağırlayacak. Eintracht Frankfurt ise Hertha Berlin'e konuk olacak.

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06/08/2022 11:43