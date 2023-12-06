Bayern Münih transferi tamamladı: 14 milyon euro

Bayern Münih, Granada forması giyen Bryan Zaragoza'yı 14 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Genç futbolcu, sezon sonuna kadar Granada'da kiralık olarak forma giyecek.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, ara Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirdi.



İspanyol AS gazetesinde yer alan haberde Baveyra ekibinin Granada'da forma giyen kanat Bryan Zaragoza'yı 14 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı belirtildi.



Haberde, genç futbolcunun sezon sonuna kadar Granada'da kiralık olarak forma giyeceği aktarıldı.



Bryan Zaragoza'yla Barcelona ve Leipzig'in de ilgilendiği ifade edildi.

Bryan Zaragoza kimdir?

Kariyerine Granada'nın altyapısında başlayan Bryan Zaragoza, 2022'de A takıma yükseldi.



Bu sezon 14 maçta süre alan genç futbolcu, 5 gol ve 2 asist kaydetti.



Zaragoza, İspanya Milli Takımı'na ise ilk kez bu sezon çağrıldı ve ilk maçına 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki İskoçya karşılaşmasında çıktı.