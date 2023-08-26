Bayern Münih yeni kalecisini açıkladı

Bayern Münih, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımının kalecisi Daniel Peretz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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26/08/2023

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Bayern Münih yeni kalecisini açıkladı

Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv'den İsrailli kaleci Daniel Peretz'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Alman takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayan Peretz'in 18 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Bayern Münih Genel Müdürü Jan-Christian Dreesen, 23 yaşındaki kalecinin transferi hakkında "Daniel büyük potansiyele sahip bir kaleci. Genç yaşlarında yeteneğini sadece yerel düzeyde değil, aynı zamanda uluslararası müsabakalarda da kanıtladı." ifadelerini kullandı.

26/08/2023 13:35
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TAGS: haber, kıbrıs
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