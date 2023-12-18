Bayern Münih zorlanmadı

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk ettiği Stuttgart'ı 3-0 yendi.

ads ads ads ads
18/12/2023

ads
Bayern Münih zorlanmadı


Ligin 15. hafta mücadelesinde, zirve mücadelesi veren Bayern Münih, Allianz Arena'da Stuttgart'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 2. ve 55. dakikalarda Harry Kane, 63. dakikada Kim Min-Jae'nin ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Bayern Münih, 1970-74 yılları arasındaki 64 Bundesliga maçında üst üste gol atma rekorunu, bu maçtaki performansıyla egale etti.

Ligde bir maçı eksik Bayern Münih, 35 puanla Bayer Leverkusen'in ardından ikinci sıradaki yerini korudu. 31 puanlı Stuttgart ise dördüncü sırada yer aldı.

18/12/2023 09:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.