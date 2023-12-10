Bayern Münih'e şok yenilgi

Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybetti.

Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih deplasmanda Eintract Frankfurt'a 5-1 kaybetti.

Ev sahibi takımın gollerini 12'de Marmoush, 31 ve 50'de Dina Ebimbe, 36'da Larsson ve 60'ta Knauff kaydetti. Bayern Münih'in tek golünü 44'te Kimmich kaydetti.

﻿Bundesliga'da bu sezon ilk yenilgisini yaşayan Bayern Münih lider Leverkusen'in 3 puan gerisine düştü ve 32 puanda kaldı. Frankfurt ise 5. galibiyetini aldı ve puanını 21 yaptı.