Bayern Münih'e şok yenilgi
Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybetti.
10/12/2023
Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybetti.
Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih deplasmanda Eintract Frankfurt'a 5-1 kaybetti.
Ev sahibi takımın gollerini 12'de Marmoush, 31 ve 50'de Dina Ebimbe, 36'da Larsson ve 60'ta Knauff kaydetti. Bayern Münih'in tek golünü 44'te Kimmich kaydetti.
Bundesliga'da bu sezon ilk yenilgisini yaşayan Bayern Münih lider Leverkusen'in 3 puan gerisine düştü ve 32 puanda kaldı. Frankfurt ise 5. galibiyetini aldı ve puanını 21 yaptı.