Bayern Münih'i Berisha yıktı!

Almanya Ligi'nde Augsburg, Bayern Münih'i 1-0 yendi; son şampiyona bu sezon ilk yenilgisini tattırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Fenerbahçe'den kiralık giden Merghim Berisha attı.

Almanya'da son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih bu hafta Augsburg'a konuk oldu. Bu maça kadar oynadığı üç maçtan da beraberlikle ayrılan Bayern, Bavyera derbisinde etkili oynadı. Buna karşın istediği gole ulaşamadı.

İkinci yarıda ise Augsburg'un golü geldi. 59. dakikada ani gelişen Augrburg atağında, Iago'nun altı pas ön çizgisi yakınına bıraktığı topu Mergim Berisha tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe'den Alman ekibine kiralık giden Berisha, yeni ekibiyle üçüncü maçında ilk golünü attı.

Bayern Münih'in gol çabaları sonuç vermedi ve ev sahibi ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Üst üste ikinci maçını kazanan Augsburg 7. hafta sonunda puanını 9 yaptı.

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17/09/2022 19:53