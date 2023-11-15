Bayern Münih'te Mbappe sesleri

Alman basınına konuşan Tomas Tuchel ise Paris Saint Germain ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Kylian Mbappe ile çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Bayern Münih'te keyifler yerinde. Kulüp CEO'su Jan-Christian Dreesen, bu sezon çıktığı 16 maçta; 21 gol, 7 asistlik performans sergileyen Harry Kane'e övgüler yağdırdı.

Kane'i kadromuza katmak için büyük çaba sarf ettik diyen Dreesen, "Uğraşmamıza değdi. Kane, Bayern Münih DNA'sına mükemmel şekilde uyan gerçek bir 9 numara." ifadelerini kullandı.

İngiliz yıldızın ligde oynadığı 11 maçta 17 gol atmasının inanılmaz olduğunu vurgulayan Bayern CEO'su, kulübün sosyal medya etkileşiminin Kane ile zirve noktasına ulaştığını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda oynanan 4 maçın ardından son 16 turunu garantilediklerini hatırlatan Jan-Christian Dreesen, hedeflerinin Wembley Stadı'ndaki final maçına çıkmak olduğunu belirtti.

Öte yandan Bayern gelecek sezonun planlamasını da şimdiden yürütüyor. Alman devinin çalıştırıcısı Tomas Tuchel, henüz Paris Saint Germain ile yeni bir sözleşme imzalamayan Kylian Mbappe'ye yeşil ışık yaktı.

Önümüzdeki yaz serbest oyuncu statüsünde olacak olan Mbappe hakkında Kanal Plus'a konuşan Tuchel, bir dönem beraber çalıştığı Fransız yıldızla yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.

Son iki yıldır adı Real Madrid ile geçen Mbappe için Los Galakticos eskisi kadar istekli değil. Tam bu noktada Bayern'in, Fransız yıldız için kapıları sonuna kadar açması bekleniyor.