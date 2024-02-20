Bayern Münih'te Tuchel'in koltuğuna aday bomba bir isim var

Lider Bayer Leverkusen ile arasındaki puan farkı 8'e kadar yükselen Bayern Münih'te Thomas Tuchel ile yollar ayrılıyor. Bavyera temsilcisinde Tuchel'in koltuğuna ise en güçlü adaylarda biri olarak Zinedine Zidane gösteriliyor.

BAYERN MÜNIH'İN HEDEFİ ZIDANE



Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Bayern Münih'te yönetimin Tuchel sonrası göreve Zinedine Zidane'ı getirmek istediği yer aldı. Alman devinin teklifine, Fransız çalıştırıcının ne cevap vereceği bilinmezken, Bayern Münih'in imzayı attırmak için ısrarcı olacağı belirtiliyor.

REAL MADRID KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Son olarak Real Madrid'i çalıştıran ve kariyerinde başka hiçbir takımda teknik direktörlük yapmayan Zinedine Zidane, 2019 yılından beri çalışmıyor. Zidane, Real Madrid ile 3 Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa ve 2 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

ALONSO VE FLICK İDDİASI

Öte yandan The Athletic'te yer alan habere göre ise Bayern Münih, Hansi Flick ve Xabi Alonso ile de yakından ilgileniyor. Alman devinin, Alonso'yu ikna etmesi zor görülürken, Flick'in ise başarızı Almanya Milli Takım macerası kafalarda soru işareti yaratıyor