Bayern Münih'ten Leon Goretzka için resmi açıklama

Almanya Kupası'nda Ulm'u 4-0'lık skorla geçen Bayern Münih, Bundesliga'da yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Grasshoopers'la karşılaştı.



Hazırlık maçında rakibini aynı skorla mağlup eden Bayern Münih'te golleri Michael Olise, Harry Kane, Mathys Tel ve Thomas Müller kaydetti.

GORETZKA AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın ardından Bavyera ekibinin sportif direktörü Max Eberl soruları yanıtlarken takımdan ayrılması gündemde olan Leon Goretzka'yla ilgili açıklamalarda bulundu.



Leon Goretzka'nın takımdaki geleceğiyle ilgili Eberl, "Leon'la ilgili asla kötü konuşmadık. Bayern için harika şeyler yaptı. Rekabetin olduğu futbolda bunlar tamamen normal. Leon takımın bir üyesi. Biz sadece ona işlerin ne kadar zor olabileceğini söyledik." dedi.



Eberl ayrıca, "Bayern Münih'te ikinci antrenman grubu yok. Leon harika bir oyuncu ve bugün süre aldı. Eğer kalırsa A takımın bir üyesi olmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.