Bayern'den Kane hamlesi!

İddialara Bayern Münih, Lewandowski'nin boşluğunu Tottenham'ın yıldız golcüsü Kane ile doldurmak istiyor.

Bayern Münih, halen Robert Lewandowski'nin yerini dolduramadı.

bavarianfootballworks.com'da yer alan habere göre Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski'nin yerini doldurmaya çalışan Bayern Münih, İngiliz golcü Harry Kane'i gözüne kestirdi.

Daha önce Kicker'ın da geçtiği habere göre Kane ve Bayern arasında bir temas geçrekleşti. Tottenham'ın ise Kane'in sözleşmesini uzatmak istediği biliniyor.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayn Bayern, 12 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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27/09/2022 18:59