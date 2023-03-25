Bayern'in hayal kırıklığı yaşattığı Nagelsmann'a Premier Lig'den talip çıktı

Bundesliga devi Bayern Münih'in ayrılık kararıyla hayal kırıklığı yaşayan Julian Nagelsmann'a İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.

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25/03/2023

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Bayern'in hayal kırıklığı yaşattığı Nagelsmann'a Premier Lig'den talip çıktı

Bayern Münih, teknik direktörü Julian Nagelsmann için aldığı ayrılık kararıyla genç teknik adamı hayal kırıklığına uğrattı. 

Bayern Münih, milli aradan hemen önce Bundesliga liderliğini Borussia Dortmund'a kaptırdı. Şampiyonlar Ligi'nde ise PSG'yi eleyen Alman devi, çeyrek finale yükselmişti. 

25/03/2023 11:40
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TAGS: Julian Nagelsmann, Bayern Münih, Tottenham, Premier Lig
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