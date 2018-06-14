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Baygın bulunan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Polis ekipleri Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu düzenledi...

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14/06/2018

Baygın bulunan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
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Gazimağusa’da dün saat 11.00 sıralarında 15 Ağustos Bulvarı üzerinde polis tarafından araç içerisinde baygın halde tespit edilen H.Ç’nin (E–29) tasarrufunda, içinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan sarma sigara ve yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu. Polis bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

Öte yandan Yeniboğaziçi’nde dün 18.30 sıralarında, inşaat halindeki bir binada tespit edilen M.E’nin (E-26) tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu. Polis M.E’nin tutuklandığını açıkladı.

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TAGS: polis, Gazimağusa, uyuşturucu, haber kıbrıs, "
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