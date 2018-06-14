Baygın bulunan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Polis ekipleri Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu düzenledi...
14/06/2018
Gazimağusa’da dün saat 11.00 sıralarında 15 Ağustos Bulvarı üzerinde polis tarafından araç içerisinde baygın halde tespit edilen H.Ç’nin (E–29) tasarrufunda, içinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan sarma sigara ve yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu. Polis bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.
Öte yandan Yeniboğaziçi’nde dün 18.30 sıralarında, inşaat halindeki bir binada tespit edilen M.E’nin (E-26) tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu. Polis M.E’nin tutuklandığını açıkladı.