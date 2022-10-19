Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, DAÜ'yü ziyaret etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğünü ziyaret etti.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Arıklı’ya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Arıklı’nın DAÜ’yü ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak eğitim, araştırma ve topluma hizmet anlamında üzerine düşen görevleri her zaman gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı ülkelerden önemli sayıda öğrencinin 2022-2023 Akademik Yılı’nda DAÜ’yü tercih ettiklerini vurguladı.

DAÜ’nün yapacağı faaliyetlerde özelde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bakanlar Kurulu’nun, hükümetin ve devletin, bir devlet üniversitesi olan DAÜ’yü desteklemesi konusunda görüşeceklerini kaydeden Prof. Dr. Hocanın, KKTC’de bulunan 21 üniversiteden biri olmanın ötesinde, en eski ve yasayla kurulan tek devlet üniversitesi olduklarının altını çizdi.

Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün yasal mevzuatın tamamına uyum, bununla ilgili olarak örnek teşkil etme, öğretim üyelerinin özlük hakları ve çalışanlarının güvenceleri konusunda yasal adımlar atmaya öncülük etme, plan, proje, stratejik hedeflere doğru adımlar atmayla ilgili programlar düzenleme ve devlet kurumlarına da gelişmiş insan gücüyle destek verme misyonlarının bulunduğunu belirtti.

Topluma hizmetin DAÜ’nün en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün yalnızca eğitim ve seminerlerin ötesinde sosyal, kültürel, sportif ve diğer alanlarda özelde Gazimağusa’da, genelde de KKTC’de her türlü faaliyetleri desteklediğini aktardı.

Bu anlamda devletin daha fazla desteğini hissetmek istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Hocanın, son yıllarda DAÜ bütçesinin yalnızca yüzde 1’inin altındaki kısmının devlet tarafından karşılandığına dikkat çekerek, bu durumun DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak yapacağı icraatları kısıtladığını kaydetti.

Devletin DAÜ bütçesine katkısının geçmişte olduğu gibi daha yüksek seviyelere gelmesini arzu ettiklerini aktaran Prof. Dr. Hocanın, bunun katma değerin artırılmasını sağlama açısından önemine işaret etti.

Akademik dönemin başlangıcında öğrencilerin ulaşımı konusunda da bir takım sorunların yaşandığını belirten Prof. Dr. Hocanın, bunların aşılması için Bakan Arıklı’nın DAÜ’ye bugüne kadar verdiği desteği artırarak sürdüreceğine inandıklarını ifade etti.

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19/10/2022 18:34