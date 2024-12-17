Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Kandilli Müdürü Özel’i kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, son yaşanan acı tecrübeyle depremin ne kadar ciddiye alınması gereken bir doğa olayı olduğunu gördüklerini belirterek “Bu nedenle deprem ile ilgili altyapı ve teknolojik donanım kapasitemizi sürekli geliştirmemiz gerekmektedir" dedi.

Arıklı, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel’i kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş de hazır bulundu.

Meteoroloji Dairesi ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün 1986 yılında imzalanan ilk protokol ile başlayan, 40 yıla yakın bir iş birliğinin bulunduğunu belirten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, iki kurum arasındaki ilişkilerin sürekli geliştiğini belirtti.

Arıklı, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile imzalanan son protokol ile birlikte Meteoroloji Dairesi'nin sismoloji alanında teknik altyapısının geliştirildiğini belirterek, "Son yaşanan acı tecrübe ile depremin ne kadar ciddiye alınması gereken bir doğa olayı olduğunu gördük. Bu nedenle deprem ile ilgili altyapı ve teknolojik donanım kapasitemizi sürekli geliştirmemiz gerekmektedir" dedi.

Bakan Arıklı, Meteoroloji Dairesi Sismoloji Bölümü ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü teknik elemanlarının son olarak KKTC’de bulunan deprem ölçüm istasyonlarının bakımını yaptığını belirterek, her zaman verilen destek nedeniyle Prof. Dr. Özel'e teşekkür ederek iki kurum arasındaki yakın iş birliğinin daha da gelişerek devam etmesini diledi.