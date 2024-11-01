Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, LAÜ’de eğitim gören Kırgızistanlı öğrencilerle görüştü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger ile birlikte, LAÜ’nün çeşitli fakültelerinde öğrenim gören Kırgızistan vatandaşı öğrencileri kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bakanlığın toplantı salonunda gerçekleşen kabulde öğrenciler ile tek tek tanışan Arıklı, “ülkemizde eğitim alan Kırgızistan vatandaşı öğrencilerin sayısının her geçen yıl artması bizim için mutluluk verici” dedi.

Arıklı, öğrencilerin üniversitede alacakları eğitimin tüm yaşamlarını şekillendireceğini belirterek hem üniversite eğitimlerinde hem de iş yaşamlarında başarı diledi.

Ülkedeki birçok üniversitede öğrencilerin yurt bulmakta zorluk çektiğini belirten Arıklı, yaptığı hazırlık ve aldığı önlemler sayesinde LAÜ’nün öğrencilerine bu konuda sorun yaşatmadığını ifade etti.

Kabulün sonunda öğrenciler Arıklı’ya, Kırgızistan Bayrağı hediye etti.