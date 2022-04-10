Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, THY Genel Müdürü Ekşi ile görüştü

Yeni bir milli havayolu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bu amaçla gittiği İstanbul’da Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Ekşi ile görüştü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, THY’den KKTC’ye uygulanan bilet fiyatlarında indirim isteyen Arıklı, sefer sayılarının artırılmasını ve özellikle Ercan-Trabzon uçak seferlerinin başlamasını talep etti.

THY Genel Müdürü Ekşi, Ercan-Trabzon seferleri için gerekli çalışmaların başlayacağını, bilet fiyatlarının aşağı çekilebilmesi için her bilet için ödenen yaklaşık 600 TL’lik vergide indirim yapılması gerektiğini, Ercan Havaalanı’nın iç hat kapsamına alınması halinde bilet fiyatlarının aşağı çekilebileceğini söyledi.

Ekşi, Yeni Ercan Terminal binasının bitmesi ile Ercan’a geniş gövdeli uçakların da inebileceğini, böylece maliyetlerin düşmesi ile bilet fiyatlarının daha da ucuzlayabileceğini sözlerine ekledi.

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10/04/2022 16:01