Üstel: Posta Dairesi, 57 yıldır tarihi bir misyon üstleniyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, KKTC Posta Dairesi’nin kuruluşunun 57’nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, geçmişte yaşanan imkansızlıkların ve geçirilen süreçlerin unutulmaması gerektiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk postasının dünyaya açılmak açısından önemli rol üstlendiğini vurguladı.

“POSTA DAİREMİZ, TÜRKİYE PTT A.Ş. İŞBİRLİĞİ İLE DÜNYA ÇAPINDA HİZMET VEREN GÜZİDE BİR KURUMUMUZDUR”

Posta Dairesi’nin bugün uluslararası altyapısıyla, dünya çapında hizmet veren bir kurum haline geldiğini dile getiren Üstel, “Kıbrıs Türk Postaları uluslararası alanda kabul görmüş bir kurumdur” dedi.

KKTC Postası’nın ve pullarının dünyaya açıldığına değinen Üstel, “Bu durumun KKTC’yi tanımayan ve tanımak istemeyenlere örnek olması gerekir. Şöyle ki, pullarımız, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi haricindeki tüm dünya ülkeleri tarafından tanınmaktadır” dedi.

Üstel, posta tarihinin aynı zamanda toplumların da tarihini yansıttığına dikkat çekerek, Posta Dairesi'nin 57 yıldır Kıbrıslı Türklerin haberleşme ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Bakan Üstel, bu hizmetleri Posta Dairesi'nin kuruluşundan bu yana büyük özveriyle sunan, emek veren tüm posta görevlilerini kutladı ve teşekkürlerini iletti.a

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05/01/2021 19:20