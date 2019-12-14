Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla onaylandı

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Genel Kurul’da ilk olarak ele alınan Sayıştay Başkanlığı Bütçesi üzerinde söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülkede Sayıştay’ın önemini kaybettiğini savunarak, ileri demokratik ülkelerde sayıştayların büyük görevler üstlendiğini, mali ve iç kontrol sistemlerinde sayıştayın daha etkin olduğunu söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Sayıştayın “X” kurumun battığını raporlayarak kurumun özelleştirilmesi önerisinde bulunduğunu belirterek, önemli olanın kurumun nasıl battığı olduğunu ve Sayıştayın ortaya çıkaracağı raporlarının da hayati olduğunu kaydetti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de sayıştayın, denetim raporlarının sonuçlarını kamuya duyurma yetkisinin bulunduğunu anlararak, “Sayıştay gücünü anayasadan alır” dedi ve sayıştayın gelişimine yönelik katkı sağlanması gerektiğini vurguladı.

Sayıştay ve ombudsman görevleri ile ilgili bilgi veren CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yetkilerinin büyük olduğunu sadece raporların yeterli olmadığını belirterek, raporların takibinin hızlı bir şekilde yapılmasının önemine işaret etti.

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda da sayıştaylığın adil, hukuka uygun, siyasi ayrım yapmadan rapor çıkardığını belirtti, sorunun denetimde değil, mecliste bulunan siyasilerde olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Sayıştay Başkanlığı Bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman bütçesi ele alınarak oy birliği ile onaylandı.

Ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi de görüşmelerin ardından oy çokluğuyla onaylandı.

(BRT)

14/12/2019 00:50