Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Düzce’de etkinliğe katıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk ve beraberindeki heyet, Türkiye’de Düzce Belediyesi’nin düzenlediği “Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Projesi” etkinliğine katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, etkinlik sırasında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştiren Öztürk, Düzce Belediyesi'nin “Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Projesi”nden önemli bilgiler edindiklerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanacak sistemle ilgili yetkililerle görüşme fırsatı bulduklarını belirtti.

Öztürk, KKTC'de oluşturulması planlanan modern toplu taşıma sistemi konusunda Düzce Belediyesi ile işbirliği içinde olduklarını belirterek, “Bu işbirliğinin olumlu sonuçlarını yakında almaya başlayacağız” dedi.

Müsteşar Öztürk'ün heyetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ile Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu yer aldı.