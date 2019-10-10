Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde araçlı eylem yapılacak
10/10/2019
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Mehmet Ali İlman isimli vatandaş, son günlerdeki artan trafik kazalarına dikkat çekmek için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde araçlı eylem yapacaklarını açıkladı.
Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yol ve Trafik Kazaları” adı altında 13 Ekim 2019 Pazar günü eylem yapacaklarını duyuran İlman, “Arkadaşlar hepinizin desteğini isteriz. Gücümüzü gösterelim. 10.30’da Aslanköy’den çıkılacaktır” ifadelerine yer verdi.
İlman, gerekli izinlerin alındığını yayımladığı belgeyle de duyurdu.