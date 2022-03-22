Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda 3 atama, 3 görevden alma

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22/03/2022

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda 3 atama, 3 görevden alma

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda üçlü kararnameyle üç atama ve üç de görevden alma yapıldı. Bakanlık Müsteşarlığı’na Enver Öztürk atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Suat Yeldener müsteşarlık görevinden alınarak yerine Enver Öztürk atandı.

Görevden alınan Bakanlık Müdürü Salih Canseç’in yerine Dürdane Acı geldi.

Plan Proje Müdürü Havva Kozok’un görevden alınmasıyla yerine Ayşe Tosunoğlu getirildi.

Görevden alma ve atamalar yarından itibaren geçerli olacak.

 

 

22/03/2022 19:54
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TAGS: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda 3 atama, 3 görevden alma
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