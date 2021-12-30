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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan iniş yapamayan uçakla ilgili açıklama

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30/12/2021

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan iniş yapamayan uçakla ilgili açıklama

Pegasus Havayollarına ait olan ve Adana-Ercan seferini yapan uçak iniş yapamadı.

Pegasus Havayollarına ait Adana-Ercan seferini yapan PGT 1850 sefer sayılı uçak, bugün saat 17.10'da Ercan Havalimanına GPS kaybı nedeniyle inemedi ve Adana'ya geri döndü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Adana'dan ikinci kez Ercan'a iniş için gelen uçak, yine GPS kaybından dolayı inişini gerceklestiremeyip tekrar Adana'ya döndü ve 20:26 da salimen Adana Havalimanına indi.

Söz konusu uçağın kaybolduğuyla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

30/12/2021 22:28
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TAGS: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan iniş yapamayan uçakla ilgili açıklama
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