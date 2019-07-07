Trafikte seferberlik çağrısı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, eğitimli sürücülere ve sorunsuz alt yapıya ulaşana kadar herkesin trafikte birbirine saygı göstermesi, birbirini kollaması, bunun öncelikli görev olması gerektiğini kaydederek, “topyekûn seferberlik” çağrısında bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Bu bir seferberlik çağrısıdır. Hem de topyekûn bir seferberlik. Öznesi de biziz, Kıbrıs Türk halkı. Canlarımızı trafik çarpışmalarında kaybetmeye, aileleri kahretmeye devam ediyoruz. Gidermek için canla başla çalıştığımız eksikliklerimiz var, ancak bunlar hemen veya istediğimiz hızla düzelmiyor diye bu acılara seyirci kalmamalıyız.

Her türlü imkansızlıklara rağmen yollarımızın standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz.

Bunun yanı sıra şoför eğitiminde, ehliyet sisteminde, ceza sisteminde ciddi reformlar ortaya koymak üzereyiz. Tüm eleştirilere veya alışılan statükonun devamından yana tavır alanlara rağmen geri adım atmayacağız.

Devletin diğer kurumları ile eşgüdüm içinde aksayan birçok noktayı düzeltme gayreti içindeyiz.

Atacağımız adımlar Hızla hayata geçecek, ama sonuçları hemen görünmeyebilir.

İşte tam da bu noktada ihtiyacımız olan şey acil SEFERBERLİK.

Devir “tek bilen” olma, devir “şikayet etme” devri değil.

Eksikliklerimiz giderilip daha çağdaş daha modern bir altyapıya ve sisteme ulaşıncaya dek mevcut durumumuzun bilincinde hareket etmek zorundayız. Ülkemiz küçük, hız sınırlarına uygun ve yol durumunu gözeterek araç kullanırsak gideceğimiz yere en fazla 15 dakika gecikiriz.

Hız sınırları kurallarına uyalım. Aşmayalım. Trafik kurallarına uyalım. Alkol almışsak direksiyon başına geçmeyelim. Dümen bizdeyse, gözümüz ve tüm dikkatimiz sadece ve sadece yolda olsun.

Birbirimizin polisi olalım. Uyaralım.

Yetkili makamları uyaralım. “Arkadaşımızdır küser”, “abimdir darılır”, “hiç tanımam, bana ne” demeyelim. Şimdi tam zamanıdır!

Azami dikkat, azami özen. Özne biziz, harekete geçelim. Geç değil. Şu andan tezi yok, bu seferberliğe önce kendimizden başlayalım. Çevremize bakalım… Harekete geçelim.

Bu çağrımıza elbette eleştiri getirenler olacaktır.

Bakanlık olarak yol güvenliğinden ehliyet sistemine, sabit radarlardan trafik eğitimine, araç muayene sisteminden kazalardaki alt yapı unsurunu en aza indirgemeye kadar, her alanda bu bozuk sistemi düzeltmek için adım attık, atıyoruz, atacağız.

Ancak, trafikte şiddet kültürünün alt yapı yetersizliği ile birleştiği bu noktada ihtiyacımız olan hep birlikte seferberlik.

Hedefimiz olan eğitimli sürücüler ve sorunsuz alt yapı noktasına ulaşana kadar, birbirimize saygı göstermek, birbirimizi kollamak öncelikli görevimiz olmalı.