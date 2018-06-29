Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan üniversite öğrencilerine staj imkanı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, üniversitelerin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mimarlık, iç mimarlık, muhasebe, denizcilik, ulaştırma ve havacılık fakülteleri ile denizcilik ve havacılık yüksek okulu öğrencilerine staj imkanı sunuyor.

Söz konusu bölümlerde okuyan öğrenciler Temmuz-Ağustos 2018’de bakanlığa bağlı dairelerde staj yapabilecek. Stajını tamamlayan öğrencilere bakanlık tarafından sertifika verilecek.

İlgilenen öğrencilerin, 2 Temmuz 2018 itibarıyla bölümlerinden alacakları referans yazısı ve transkriptleriyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Başvuruları kabul edilen öğrenciler Temmuz ile Ağustos sonu arasında herhangi bir tarih aralığında stajlarını yapabilecektir. Başvurular, 6 Ağustos 2018'e kadar kabul edilecektir.