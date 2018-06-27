2015 yılından sonra Avrupa merkezli olarak kullanıclan Baymavi Vip özelliklere sahip olan sitelerden biridir. Curacao lisansına sahip olan bahis sitesi aynı zamanda kullanıcılarına Betradar alt yapısını sunuyor. Casino oyunlarında ise kullanıcılar Netent alt yapısından yararlanıyor. En üst panelde hem oyun seçenekleri hem de promosyon seçenekleri söz konusudur. Tüm bu seçenekler sayesinde her kesimden kullanıcı kolaylıkla sisteme giriş sağlayabiliyor.

Özelliklerden yararlanabilmek adına üye olmak önemlidir. Üye olurken para ödemesi yapılmıyor. Aynı zamanda 5 dakika içerisinde üye olmak mümkün oluyor. Ancak para kazanmak, bahis oynamak ya da casino oyunlarında yer almak için tüm kullanıcıların para yatırması gerekiyor. Para yatırırken sadece 3 yöntem hizmet veriyor. Banka havalesi, Ecopayz ve Cepbank ile para yatırılabiliyor. Çekimde ise sadece banka havalesi yöntemi hizmet veriyor. Canlı destek ve mobil özellikleri de kullanıcılarına sunuluyor.

Baymavi Vip Nasıl Olunur?

Üye olurken herhangi bir farklılık söz konusu olmuyor. Yani Baymavi Vip üye olabilmek için ne kadar para yatırıldığı önemlidir. Üyelik aşamasında kişisel bilgilerin, kullanıcı bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin yazılması gerekiyor. Ardından da para yatırma aşamasına geçmek önemlidir. Normal bir kullanıcı banka havalesi ile en az 50 TL ve üzerinde yatırım sağlayabiliyor. VIP üye olmak isteyenler ise banka havalesi ile 250 TL değerinde yatırım yapmalıdır. VIP üye olanlar daha sonra kredi kartı ile para yatırma işlemi yapabildikleri gibi, para çekim aşamasında belge sunmak durumunda da kalmıyor.

Baymavi Nasıl Özelliklere Sahiptir?

Bahis sektöründe yer alan Baymavi Vip üyelerine de normal kullanıcılarına da özellikler sunuyor. Bu özellikler sayesinde bahis oynarken kazanmak, eğlenmek ve güvenmek mümkün olabiliyor. Aşağıda belirtilen tüm özellikler üye olan kullanıcılara hizmet veriyor: