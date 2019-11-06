Bayrak FM, konser düzenliyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çatısı altında bulunan Bayrak FM, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36.yılı kutlamaları çerçevesinde konser düzenliyor.

Gizem Akbil ve Caravan Blue, Örge Volkan, Kuzey Tarık ve Grubu ve Supernova’nın sahne alacağı konser, 12 Kasım Salı akşamı, Lefkoşa Bedesten’de yer alacak.

“Cumhuriyet coşkusuna ortak olmak için” tüm halkın davetli olduğu konser, saat 20.00’de başlayacak ve BRT, BRT 3 kanallarının yanı sıra, BRT Facebook sayfası ve Bayrak FM’den de canlı olarak yayınlanacak.

06/11/2019 19:06