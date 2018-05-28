Bayrak indirenlere para cezası

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da alkol etkisi altında Afrika gazetesi önünde bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yarıya indiren, sokaklarda bağırıp çağıran 30 yaşındaki İngiliz vatandaşı Ross Alan Stevens ile 23 yaşındaki Fransız vatandaşı Marc leon Edward Chamıchıan hakkındaki dava dün görülerek karara bağlandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Rauf Kürşad huzurunda yargılanan sanıklar para cezası ile kurtuldu.

Karar duruşmasında, 25 Mayıs saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi içerisinde sanık Ross Alan Stevens’in 208 promil alkol tesiri altında Afrika gazetesi önünde bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yarıya indirdikten sonra yine arkadaşı sanık Marc Leon Edward Chamıchıan’ın 156 promil alkol tesiri altında bulunduğu sırada her ikisi de cadde içerisinde yüksek sesle bağırıp çağırmak ve yol içerisinde yatmak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulundukları belirtildi. Sanıkların, sarhoşluk, rahatsızlık verme, uygunsuz hal ve tavır suçlarından, sanık Ross Alan Stevens’in ek olarak bayrak yasasına aykırı hareket suçundan yargılandıkları belirtildi. Her iki sanığın da aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiği ifade edilirken, olay gecesi sanıkların Girne’den lefkoşa’ya eğlenmek için geldikleri ve bir mekanda alkol aldıktan sonra söz konusu suçları işledikleri kaydedildi.

Sanıklar hakkında verilen kararı okuyan Yargıç Rauf Kürşad, sanıkların ülkede turist statüsünde bulunduklarını belirterek, bayrak yasasına aykırı davranış suçunu işleyen sanığın, bayrağı yarıya indirdikten sonra pişman olup eylemini bıraktığını ifade etti. Sanığın bayrağı yere düşürmediğini, yırtmadığını ve yakmadığını kaydeden yargıç, bu husuların hafifletici etken olduğunu dile getirerek, bu nedenle sanığa hapis cezası vermeyi uygun görmediğini açıkladı. Her iki sanığın alkol tesiri altında bu suçları işlediklerini kaydeden yargıç, sanıkları özür dileyerek pişman olduklarını ve davalarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduklarını söyledi.

Yargıç Rauf Kürşad, sanık Ross Alan Stevens’ı bayrak yasasına aykırı hareket suçundan 1 yıl süreyle suç işlmeyeceğine dair 10 bin TL kefalet senedi imzalamasına, diğer suçlardan ise 2 bin TL para cezasına çarptırdığını açıkladı. Yargıç, sanık Marc Leon Edward Chamıchıan’ı ise işlediği suçlardan 2 bin TL para cezasına çarptırdı. Kararın ardından hapis cezası almayan Stevens sevinç gözyaşları döktü.