“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” Oy Çokluğu ile Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı oy çokluğu ile onayladı.

Komite “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmaları bugün de sürdürdü.



Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Komite gündeminde bulunan “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite ilk olarak gündeminde bulunan “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesine devam etti. Komite söz konusuYasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Para Kambiyo ve İnkişaf İşleri Dairesi’nden Şifa Karahasanoğlu, Burak Şöföroğlu, Pembe Arifoğlu ve Mustafa İpçioğlu; Merkez Bankası’ndan Tarık Tunçkol ve Latife Uçaner; Hukuk Dairesi’nden Gözdem Çeliker, Polis Genel Müdürlüğü’nden Osman Kayabaşı ve Bayrak Radyon Televizyon Kurumu’ndan İlksen Türker ve Ufuk Kadıoğlu katıldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın” Genel Gerekçesi ise şöyle belirtildi:

“Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmasının finansmanı ile mücadele edebilmek için ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’ hazırlanmıştır.”

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05/10/2021 16:38