Bayrak Radyosu’nda, Fikret Demirağ'ın şiirleri okunacak

Bayrak Radyosu’nda Kültür Dairesi işbirliğiyle hazırlanan Kültürün İz Düşümü bölümünde, 2 Ağustos Salı günü, saat 10.15’te Şair Fikret Demirağ tanıtılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iş birliğinde, Bayrak Radyosu’nda ve BRT1 Televizyon kanallarında ülkemiz kültür sanatını ve sanatçılarını tanıtan programlar hazırlanıyor.

Bayrak Radyosu’nda Esin Küçük ve Çelen Tehdit’in program yapımcılığını üstlendiği, Radyoda Yaşam isimli programda, haftada bir salı günleri saat 10.15’te yayınlanan Kültürün İz Düşümü isimli bölümde bu hafta 2 Ağustos Salı günü saat 10.15’te Şair Fikret Demirağ tanıtılıyor. Kültürün ajandası ile başlayan bu bölümde Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmenleri Pervin Aremek ve Ceyhan Özyıldız Kültür Dairesi’nin etkinlikleri hakkında bilgi verip ülkemiz sanatçılarını tanıtarak eserlerinden örnekler paylaşıyorlar.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bugüne kadar, Öğretmen Şair ve Yazar Mehmet Kansu, Öğretmen ve Şair Feriha Altıok, Araştırmacı Yazar ve Şair Neriman Cahit, Araştırmacı Yazar Mahmut İslamoğlu, Şair Orbay Deliceırmak, Şair Pembe Marmara ve Şair Filiz Naldöven’in tanıtıldığı Bayrak Radyosu’ndaki programda, 2 Ağustos Salı günü de Fikret Demirağ tanıtılacak. Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni Pervin Aremek, Şair Fikret Demirağ’ın şiirlerini okuyacak.

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01/08/2022 11:10