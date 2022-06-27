Bayrak Radyosu’nda Radyoda Yaşam programında Mahmut İslamoğlu ve Orbay Deliceırmak tanıtılacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iş birliğinde, Bayrak Radyosu’nda ülkenin kültür sanatını ve sanatçılarını tanıtan programlar hazırlanıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Bayrak Radyosu’nda Esin Küçük ve Çelen Tehdit’in program yapımcılığını üstlendiği, Radyoda Yaşam isimli programda, haftada bir salı günleri saat 10.15’te Kültürün İz Düşümü isimli bölüm yayınlanıyor.

Kültürün ajandası ile başlayan bu bölümde Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmenleri Pervin Aremek ve Ceyhan Özyıldız, Kültür Dairesi’nin etkinlikleri hakkında bilgi verip ülke sanatçılarını tanıtıp eserlerinden örnekler paylaşıyorlar.

7 Haziran tarihinde ilki gerçekleştirilen Kültürün İz Düşümü bölümünde, bu güne kadar, öğretmen şair ve yazar Mehmet Kansu, öğretmen ve şair Feriha Altıok ve araştırmacı yazar ve şair Neriman Cahit tanıtıldı.

Yarın Kültür Merkezi Yönetmeni Ceyhan Özyıldız, Araştırmacı Yazar Mahmut İslamoğlu’nu tanıtacak.

Konuyla ilgili yazılı bilgilendirme yapan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Bayrak Radyosu’nda yayınlanan Radyoda Yaşam programının, Kültürün İz Düşümü bölümüne, Kültür Dairesi’nin Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları etkinliğinde "Onur Şairi" olarak belirlenen şairlerin tanıtımı ile başlandığını belirtti.

5 Temmuz Salı günü yayınlanacak programda şair ve yazar Orbay Deliceırmak’ın tanıtılacağını bildiren Zaimağaoğlu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumuna, her zaman kültürün, sanatın ve sanatçının yanında olduğu için yeniden teşekkür etti.

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27/06/2022 11:06