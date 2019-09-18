Bayraktar: Kazanıp Yolumuza Devam Etmek İstiyoruz

Yenicami Teknik Direktörü Özgü Bayraktar, K-Pet Süper Lig’in ilk haftasında 5-0 kazanılan Gönyeli maçı ve ikinci haftada oynanacak olan Hamitköy karşılaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu, bundan dolayı galibiyetin önemli olduğunu söyledi. Bayraktar ikinci haftada karşılaşacakları Hamitköy’ün saygı duyulması gereken bir rakip olduğunu, galibiyetlere devam etmek istediklerini kaydetti.

YAK Teknik Direktörü Özgü Bayraktar, Gönyeli karşılaşması ile ilgili değerlendirmesinde “Netice istediğimiz gibi bitti. İstediğimiz seviyede bir oyun oynamayı henüz başaramadık. Oyun genelinden memnun değilim. Yapmış olduğumuz hatalar, organizasyon eksikleri var. Ama ligin ilk maçları her zaman zordur. Dolayısı ile ilk maçı kazanmak bizim için önemliydi. Bir gerçek varsa; Yannick’in bizimle ikinci haftası, Junior’un henüz üçüncü antrenmanı ve Mahmut bir çalışma ile takımla maça çıktı. Bu tür olumsuzluklara rağmen takımın kazanabiliyor olması, kazanma alışkanlığı yönünden önemli. Gönyeli iyi bir takım olacak, bunun sinyallerini verdi. Kazandığımız için mutluyuz.”

Özgü Bayraktar’ın K-Pet Süper Lig’in ikinci haftasında Pazar günü oynanacak olan Hamitköy karşılaşması ile ilgili ise “Bu hafta ligin yeni ekibi Hamitköy ile karşılaşıyoruz. İyi, kaliteli bir kadro kurdular. Hücum hatlarında geçen yılın gol kralı John var. Yine bizimle birlikte şampiyonluk yaşayan Oladele takımda. Dolayısı ile saygı duyulması gereken bir ekip Hamitköy. Biz maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Dört ana antrenman ile maça hazırlanacağız. Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Oyuncumuz Yasin Açıkel’de pupis sakatlığı devam ediyor. Hüseyin Sadıklar’ın el parmağında kırık var. Oynayıp oynamayacakları maç gününde belli olacak. Bunların dışında ciddi bir sakatlığı olan oyuncumuz yok. Galibiyetleri devam ettirmek istiyoruz ki en iyi şekilde yolumuza devam edelim.”