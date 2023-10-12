Bayraktar Kenan Çoygun 18’inci ölüm yıl dönümünde anıldı

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Komutanı, Bayraktar, Bozkurt ve emekli General Kenan Çoygun, 18’inci ölüm yıl dönümünde Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri temsilcileri, TMT mensupları ve Mücahitler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar birer konuşma yaptı. Törende, ayrıca, Kenan Çoygun’un biyografisi ve ailesinin mesajı okundu; törenin ardından var oluş mücadelesine katkıda bulunanlara plaket ve madalya takdiminde bulunuldu.

Törende, Mücahit, emekli müsteşar ve emekli büyükelçi Peker Turgut da Kenan Çoygun ile anılarını paylaştı.

- Töre: “Kıbrıs’ta destan yazan kahramanlardan en büyüğü, en yiğidi Kenan Çoygun Paşa’ydı”

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta bir destan yazıldığını ve bu destanı yazan kahramanlardan en büyüğü ve en yiğidinin Kenan Çoygun Paşa olduğunu kaydederek, ileri atılıp geri dönmeyen bir liderlik sergileyen Kenan Çoygun’a bu nedenden dolayı “Bozkurt” dendiğini belirtti.

“Kıbrıs Türkü canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldi. Mehmetçik, mukavemetçi, Mücahit, Osmanlı döneminin akıncıları hep bu topraklara can verdiler, kan verdiler. Böyle vatan oldu bu topraklar” diyen Töre, Türk ordusunun 96 yıl sonra hem havadan hem denizden Kıbrıs’a tekrar gelene kadar örgütlenen Mücahitlerin bir direniş destanı verdiğini anlattı.

Töre, 1878’de o günün şartlarında Osmanlı Türk ordusu adadan çekildiği zaman, Kıbrıs Türk halkına “Allahaısmarladık” demediklerini, Kıbrıs Türk halkının da onlara “Güle güle” demediklerini, gelmelerini beklediklerini kaydederek, Kıbrıs Türk halkının milli ve manevi değerlerini koruyarak, bugünlere geldiğini söyledi.

- “İçinde Türkiye’nin olmadığı bir anlaşmayı biz ne yapalım”

Ülkedeki "mevcut 5’inci kol faaliyetlerine" değinerek, “Devlet olmasa da olur, federasyon olsun... Dünyalı olacakmış, Avrupa Birliği olacakmış..”. diye eleştiride bulunan Töre, “İçinde Türkiye’nin olmadığı bir anlaşmayı biz ne yapalım. KKTC’nin olmadığı bir anlaşmayı biz ne yapalım? Türk ordusunun adadan çıktığı günü yeniden görmektense ölmeyi tercih ederiz, asla kabul etmeyiz. Devletimizi asla sonlandırmayız” ifadelerini kullandı.

Töre, bu mücadelede başta Rauf Denktaş ve Dr. Küçük olmak üzere, tüm şehitlerin ruhlarının şad olmasını diledi, hayatta olan mukavemetçiler, Mücahitler, Mehmetçikler ve gazilere sağlıklı ömür diledi.

- Bayar: “Büyük Komutan Çoygun’un üstün savunma ve liderliği sayesinde Rum saldırıları durdurulabildi”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da, Bozkurt Kenan Çoygun hakkında bilgiler paylaşarak, Çoygun’u sevgi, saygı ve şükranla andığını belirtti.

Bayar, 60 yıl öncesi, Akritas Planı uyarınca Rumların Kıbrıs Türk halkını teslim alarak ve yok ederek 2. Girit faciasını gerçekleştirmeyi planladıklarını, Kıbrıs Türk halkının barbarca öldürüldüğü bu günlerde temel ihtiyaçlar ve güvenliğin olmadığını anlatarak, bu şartlar içinde “Çılgın Türk” Kenan Çoygun’un TMT komutanı olarak efsaneler yarattığını, askeri ve siyası liderlik yetenekleri ile Kıbrıs Türk halkını görülmemiş bir iş birliği ve eşgüdüm içinde, inançlı ve kararlı bir duruma getirdiğini kaydetti.

Bayar sözlerini şöyle sonlandırdı:

“70 yıldır şahidiz: 'Taksim olamaz' diyorlardı oldu. 'Türkiye gelemez' diyorlardı geldi. Şimdi 'ayrı devlet olamaz diyorlar.' Biz de olacak diyoruz. Devletimiz vardır ve 40 yaşına bastı. Rum’un tanımasını beklemiyoruz ama mutlaka tanıyacaklar olacaktır. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Yeter ki biz birlik ve beraber olalım, önce biz inanalım.”

Konuşmasının ardından Celal Bayar, Kenan Çoygun’un ailesinin mesajını da okudu.

- Çoygun biyografisi okundu..anılar paylaşıldı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Çetin Serez ise Kenan Çoygun’un biyografisini okudu. Çoygun, bir devlet için gereken toprak, nüfus, sınır, yürütme, yasama ve yargı kurallarının hepsinin devlette olduğunu kaydederek, “Devletimiz ana vatan var oldukça ebediyete kadar yaşayacaktır. Bu topraklar kutsaldır, tapusu şehitlerdedir. Kıbrıs Türk’tür ve Türklerin vatanıdır” ifadelerini kullandı.

Ardından, Peker Turgut, Kenan Çoygun ile anılarını paylaştı.

Tören, plaket ve madalya sunumu ile tamamlandı.