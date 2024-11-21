Bayraktar: Kiralık evinizi bize teslim edin siz gelirinize bakın…

Ülkemizde her yıl binlere ev, ev sahipleri tarafından kiraya veriliyor. TB Property Management, isimli şirket geliştirdikleri sistemle birlikle ev sahibi-kiracı arasında yaşanabilecek tüm sorunlara çare üretiyor.

Haber Kıbrıs’a konuşan TB Property Management Direktörü Özgü Bayraktar yaptıkları işi “Siz bize anahtarınızı teslim ediyorsunuz, biz kiracıdan tutun, evrak işlerine, evrak işlerinden, kiracının tüm sorunlarını biz hallediyoruz” diyerek özetliyor.

Lefkoşa ve Girne’de aktif olarak yüzlerce kiralık evin yönetimini kendilerinin yaptığını kaydeden Bayraktar, kısa vadede ülke çapına açılmayı hedeflediklerini vurguladı.

TB Property Management’ın şu anda 260 hane ve yüzlerce kiracıya hizmet verdiklerini vurgulayan Bayraktar, kurumsal ve bireysel müşterilerinin hem yurt içinden hem de yurt dışından olduğunu kaydetti.

Bayraktar, TB Property Management şirketinin kiracı seçiminden evin tüm sorunları ile ilgilendiğini belirtirken “Müşterilerimiz sadece geliriyle ilgileniyor” dedi.

TB Property Management şirketinin kuruluşunun kendi evinin kiraya vermesi ile başladığından söz eden Bayraktar, şirketin adının, kızlarının isimlerinin baş harflerinden oluştuğunu söyledi.

Özgü Bayraktar, ailesinin varlıklı bir geçmişe sahip olmadığını, ancak çok çalışarak ve konfor alanından çıkarak başarıya ulaştıklarını belirtiyor.