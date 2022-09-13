“Bayram havasında bir kurultayımız oldu”

“Yerel seçimler” gündemiyle bugün sırasıyla toplanan UBP Merkezi Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'nin ardından basına açıklamalarda bulunan UBP Genel Başkanı Üstel, Yerel seçimlerin 27 Kasım’da yapılmasını içeren Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası'nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlayan sürecin, Anayasa Mahkemesi hükmüyle bozulduğunu aktardı.

Üstel, “Geldiğimiz noktada bir kaos ortamı yaşanıyor. Okullar açılıyor. Çocuklarımız okula gidecek. Muhtarlarımız ikametgah belgesine imza atamıyor. Belediye başkanlarımız imza atamıyor” dedi.

Üstel, “Öncelikle bu düştüğümüz ortamdan çıkış yolunu muhalefet partileriyle birlikte bulacağız. Ardından 27 Kasım seçimini tekrardan Cumhuriyet Meclisi’ndeN bir kararla geçirip, yerel seçimlerin ‘start’ını vermiş olacağız. Bana partimin verdiği yetki çerçevesinde de süratli bir şekilde bölgelerimizdeki belediye başkanlıklarımı da tespit edip, süreci başlatmış olacağız” şeklinde konuştu.

Üstel, eski parti Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun istifasının ardından boşalan genel başkanlığa tek aday olarak gösterilmesinin ardından, pazar günü UBP Kurultayı’nın da gerçekleştirildiğini ve burada oy birliğiyle Genel Başkan seçildiğini hatırlatarak, “Bayram havasında, görkemli bir kurultayımız oldu. Destekleyenlere, bizi izleyen halkımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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13/09/2022 19:29