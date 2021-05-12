Bayram Öncesi İhtiyaçlı Ailelere Yardım Eli

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12/05/2021

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Bayram Öncesi İhtiyaçlı Ailelere Yardım Eli

Turizm Emekçileri “Bir Elde Sen Ver” kampnyası ile bayram öncesinde ihtiyaçlı ailelere el uzatarak bayram mutluluğunu önceden yaşamalarınını sağladı

Kampanya sayesinde genel olarak bir ailenin ihtiyacı olan bakliyat ürünleri yanında kahvaltılık ve çocuklu aileler için bez, süt, meyve suyu gibi ürünler tedarik edildi ve ihtiyaçlı ailelere dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu organizasyonda emeği geçen Turizm Emekçileri İnisiyatifi Yönetim Kurulu ve Sözcüsü Fuat Neşe tüm tedarikçilere teşekkür etti. 

Destekçilerin isimleri şöyle

  • Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Bakan Sn. Fikri Ataoğlu
  • KKTC Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bakan Sn. Koral Çağman
  • Koop Süt ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu
  • Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi Millet Vekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers, Erek Çağatay, Tolga Atakan ve Ayşegül Baybars
  • Zayder – Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Genel Başkanı Rabia Özcömert
  • Kırnı Piliçleri, Mustafa Hastan, Devrim Aka
  • İstanbul Endüstriyel Temizlik Ürünleri Direktörü Abdullah Kürklü
12/05/2021 11:35
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