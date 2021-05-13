Bayram sabahı kaza yaptı

Lefkoşa'da bu sabaha karşı meydana gelen kazada yaralanan olmaması sevindirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bu sabaha karşı saat 00:40 raddelerinde Lefkoşa’da Kemal Şemiler caddesi boyunca yönetimindeki LA 506 plakalı salon aracı ile dikkatsiz bir şekilde batı istikametine doğru seyreden Akdeniz'de sakin Onur GÜREN (E-30) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Zephyr çemberine geldiğinde dikkatsizce direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan Gönyeli belediyesine ait sürat tabelasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı

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13/05/2021 12:23