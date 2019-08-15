Bayram sonrası nasıl beslenmeli? 



Gülten Özyakup Sezgin

Diyetisyen Övünç Selden, Bayram sonrasında beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları Haber Kıbrıs’a anlattı.

Diyetisyen Övünç Selden tavsiyelerini şöyle anlattı: Bayram boyunca düşündüğünüzden daha fazla yiyip içtiyseniz, bayramın hemen sonrası toparlanmak için tam zamanı. Öncelikle hangi yiyecek ve içecek grubunu fazla kaçırdığımızı, yeterli sıvı alıp almadığımız kontrol etmeye başlayabiliriz. Gün içerisinde almamız gereken et grubu (et-tavuk-balık), tahıl grubu(tam buğday ekmeği-bulgur pilavı), süt grubu (süt-yoğurt-ayran), sebze-meyve grubununun dışına pişirme yöntemleri arasından kızartmaları daha mı çok tercih ettik veya daha çok hamurişine mi yöneldik, meyve yerine tatlıyı mı fazla kaçırdık hemen gözden geçirmeliyiz. Tatlıya hayır Yedikçe daha çok yeme isteği oluşturan tatlılar kan şekeri dengesizliğine neden oluyor. Bu yüzden öncelikle gün içindeki kan şekeri dengesini ayarlamak için ana ve ara öğünlerden oluşan beslenme programını hayatınıza katmalı, tarçını mutlaka süt-yoğurt-meyve grubu ile birlikte tüketmelisiniz. Böylece tatlı ihtiyacınız ortadan kalkacaktır. Sebze-meyvelerle dost kalın...

Özellikle yaz aylarında çeşitleri ve renkleri bol olan sebze-meyve grubunu günlük tüketiminizden eksik etmeyin. Bol renkli salatalarınızı iki ana öğünde de tüketin, sebzeleri haşlama olarak et-tavuk-balık yanına mutlaka ekleyin hem göze hem damağa hitap edin, porsiyonuna dikkat ederek renk renk meyve tabakları hazırlayın özellikle kırmızı-mor meyvelerin antioksidan özelliğini unutmayın. Su vazgeçilmemiz... Yaşamımızın devamı, metabolizmamızı hızlandırıcı suyu gün içinde en az 10 bardak tüketin. Sıklıkla çay-kahve içerek diüretik etkisinden dolayı suya ihtiyaç duymazsınız bu yüzden çay-kahveyi günde 4-5 fincandan fazla tüketmeyin. Sporu düzenli bir yaşam biçimi olarak hayatınıza katın... Bayram sonrası beslenmenizde olduğu kadar hareket etmeye de özen göstermelisiniz. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği haftada 150 dk hızlı tempoda yürüyüşü hayatınıza katmayı unutmayın.

Sağlıkla Kalın…