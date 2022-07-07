Bayram temizliği için tüyolar

Temizlik yapmak çoğu insanda terapi etkisi oluşturabiliyor. Kurban bayramı yaklaşırken bayram temizliği yapma hazırlığında olanlara tüyolar sıralayacağız.

Temizlik yaparken elinizi oyalayan işleri daha kolay yapmanız için 8 öneriyi kaleme aldık. İşte detaylar…

1- Süpürge torbası

Torba yarısına kadar dolu olduğunda eskisi kadar güçlü çalışmaz ve motora zarar verir bu yüzden çantayı boşaltmayı aksatmamak önemlidir. Torbaya makinede kalan kiri itmek için torbayı 30 saniye makineyi çalıştırın ve çıkarın. Torba yoksa çöp kutusunun yakınında makinenin tozunu silkeleyerek temizleyin. Eğer evinizde çocuklar ve evcil hayvan varsa her ay ya da ayda iki kez süpürgenizi temizleyiniz.

2- Tavan arası

Tavan arasında biriken tozlar alerji ve sinüs enfeksiyonlarına neden olacağından buranın temizlenmesi önemlidir. Su ve 2 yemek kaşığı beyaz sirkeyi doldurduğunuz bir sprey ve bez ile temizliği yapabilirsiniz.

3- Tost makinesini ve fırın

Tost makinesi için: Kırıntıların olduğu tepsiyi çıkarın ve kırıntıları dökün daha sonra ise bulaşık deterjanı ile tepsiyi yıkayın ve silin. Ardından çöp kutusunun üzerinde tost makinesi baş aşağı tutun ve yavaşça kalan kırıntıları dışarıya dökün.

Fırın için: Her şeyi yumuşatmak için fırın tepsinin içine su koyun ve 10 dakika boyunca fırını çalıştırın. Fırının fişini çekin ve tepsinin içindeki suyu ve kırıntıları dökün. Plastik bir spatula ile tepsiyi kazıyın. Daha sonra ise tepsiyi bulaşık deterjanı ile yıkayın ve pamuklu bir bezle kurulayın.

4- Avize

Özellikle yaz aylarında toz biriktiğinden önemlidir. Güvenliğiniz için ışığınızı kapatın ve sigortayı indirin. Malzemeleri saklamak için cepleri olan bir önlük giyin ve merdivenle avizenin olduğu yere çıkın. Cepli önlük giydiğiniz için temizlik malzemelerini almak için merdivenden inmek zorunda kalmazsınız. Bir sünger yardımıyla avizeyi silin, durulayın ve kurutun. Lambanın tozunu da almayı ihmal etmeyin.

5- Mutfaktaki çöp kutusu

Çöp poşetindn sızan sıvılar küf, bakteri ve kötü bir kokuya neden olabilir. Bir hortum yardımıyla kutuyu yıkayabilirsiniz. Mikropları öldüren hijyenik spreyler ile temizleyerek de kutuyu bakterilerden ve kötü kokulardan arındırabilirsiniz. Bune ek olarak lastik bir eldiven giyerek küçük bir fırça ile kutuyu fırçalabilirsiniz.

6- Radyatör, klima ve ısıtıcı

Tozun alerjiye neden olduğunu belirtmiştik. Havalandırmalar ve radyatörler ile uğraşırken, bu tozu odaya inebilir. Öncelikle ısıtıcı veya klimayı kapatın. Sonrasında aletin zeminin ve süpürgelik deliklerinin üzerinde bir vakum makinesi çalıştırın. Havalandırmayı tornavida ile açın. Küçük bir sünger veya fırça yardımıyla ve bulaşık deterjanı ile kapakları yıkayın. Radyatörler için ise bir fırça kullanabilir ve kanatlar arasındaki tozu temizleyebilirsiniz.

7- Buzdolabının altı ve arkası

Tozlar buzdolabının verimsiz çalışmasına neden olabilir. Her iki tarafı tutup yavaşça kendinize doğru kımıldatarak buzdolabını çekin. Bir fırça ile etrafında tozu çıkarıp elektrikli süpürge ile temizleyin. Ardından buzdolabının arkasını nemli ve pamuklu bir beze bulaşık deterjanı sıkarak silin. Sonrasında ise elektrikli süpürgeyle alıp, zemini temizleyebilirsiniz. 1/3 bardak beyaz sirke ve yarım litre ılık su karışımı kiremit ve taş yüzeyler hariç, çoğu yüzeyleri temizlemek için bir uygundur.

8- Duş kapıları ve fayanslar

Fayansları temizlemek için kalın kıllı bir fırça kullanmanızı öneririz. Eğer banyonuzda ağır bir sabun artığı veya küf varsa onları temizlemek için güçlü bir temizleyici kullanın. Duş kabininizin kapılarını cam temizleyici veyakaynar su ve sirke karışımıyla silebilirsiniz. Fırça kullanmamaya özen gösterin çünkü fırça camı çizebilir. Bunun yerine ovma süngeri veya mikro fiber bez kullanabilirsiniz.

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07/07/2022 16:09