Bayram Yerinde Bir Dönem Sona Erdi!

Taşkent Doğa Parkı, tüm tarafların karşılıklı duyarlılığı sayesinde ve yasanın da uygulanmasıyla birlikte Bayram yerinde ödül olarak hayvan bulundurulmadığını açıkladı.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Hayvan Refahı yasası 2013 yılında hayata geçmesine rağmen uygulamada sıkıntılar yaşanmaktaydı. Yasada, hayvanların çekilişlerde ödül olarak verilmesi net olarak yasaklanmış olsa da bu madde uygulanmamakta, bayram yerlerinde kuştan balığa, tavşandan kaplumbağaya ve hatta sincaba kadar birçok hayvan gece boyunca o gürültülü ortamda, standart dışı şartlarda ödül olarak dağıtılmak için bulundurulmaktaydılar.

2018 yılında duyarlı vatandaşlardan gelen bilgi ve ihbarların ardından Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve Taskent Doga Parki’nın yapmış olduğu girişimler sonucunda Lefkoşa Türk Belediyesi zabıta ekipleri duruma müdahale etmek istemiş, daha sonra Gumruk Ve Rusumat Dairesi tarafından 3 adet sincaba kaçak oldukları gerekçesiyle el konulmuş olmasına rağmen, diğer hayvanlar için KKTC Veteriner Dairesi tarafından son bir kez müsamaha gösterilmişti.

2019 yılı Ramazan bayramına girdiğimiz bugünlerde, hayvan refahı açısından tam bir bayram havası esiyor. Tüm tarafların karşılıklı duyarlılığı sayesinde artık yasalar uygulanıyor ve Bayram yerinde ödül olarak hayvan bulundurulmuyor.

Bu konuda öncelikle duyarlı vatandaşlarımıza, ardından yasaların uygulanmasındaki duyarlılıkları için Veteriner Dairesi’ne, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne, Gümrük Dairesi’ne ve en önemlisi bayram yerinde ekmek parası için çalışan ama artık bunun için hayvan haklarını sömürmeyen emekçi çalışanlara teşekkürler.