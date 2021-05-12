Bayramda Haber Kıbrıs Web TV dolu dolu

Bayram boyunca en renkli en özel programlar Haber Kıbrıs Web TV’de olacak.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ

Bayramın Birinci günü, Gülten Sezgin ile Kıbrıs'ın Mutfağı Bayram Özel programında Çınarlı köyünde Nevran Hüseyin Çınarlılı'nın evine konuk olarak eski bayram geleneklerinin yansıtıldığı buram buram Kıbrıs kokan bir program hazırladık. Gülten Sezgin ile Kıbrıs'ın Mutfağı Bayram Özel 1. gün saat 11.00’da sizlerle buluşacak.

MÜZİKSİZ OLMAZ

Bayramın birinci günü müziksiz geçmez dedik ve Ayşe Karaca ile Hayatın Renkleri bayram özel programında iki değerli sanatçı Gizem Akbil ve Osman Tuğsal'ı konuk ettik. Şeker tadında şarkılarla süslenmiş bu güzel sohbet saat 14.00'de sizlerle buluşacak.

ÜRETMEYE DEVAM

Üreten Kıbrıs yeni bölümünde Sema İçkileri Direktörü Atilla Süren’i konuk edecek. Üreten Kıbrıs bayramın birinci günü saat 17:00’de Haber Kıbrıs Web TV’de olacak.

BOL BOL KAHKAHAYA HAZIR OLUN

Bayram’ın en eğlenceli programlarından biri de Çetin Sadeli ile Gonuş da Gorkma olacak. Çetin Sadeli bayram programında bu hafta Mehmetçik köyünde olacak.

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12/05/2021 10:26