HABER KIBRIS

Bayramda Kıbrıs'a Ünlü Akını

Ramazan Bayramı boyunca birçok ünlü sanatçı beş yıldızlı otellerde sahne alacak

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13/06/2018

Bayramda Kıbrıs'a Ünlü Akını
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Bu Bayram sahneler yine çok renkli!
Ramazan Bayramı boyunca birçok ünlü sanatçı beş yıldızlı otellerimizde sahne alacak. 

Ramazan Bayramı dolayısıyla  Sıla, Bülent Ersoy, Ebru Gündeş,  Hadise, Funda Arar, Aşkın .Nur Yengi , Selami Şahin Gülşen,Yıldız Tilbe gibi birçok ünlü sanatçı Kıbrıs'ta sahne alacak.

14 Haziran (Arefe Günü)

Altay Elexus Hotel

15 Haziran Cuma (Bayramın 1. Günü)

Ferhat Göçer-Elexus Hotel

Ebru Gündeş-Cratos Hotel

Sıla-Merit Park Hotel&Casino

Aşkın Nur Yengi ve Selami Şahin-Kaya Palazzo Resort Hotel

Şevval Sam-Kaya Artemis

16 Haziran Cumartesi (Bayramın 2. Günü)

Sıla-Lord’s Palace Hotel Spa&Casino

Volkan Konak-Cratos Hotel

Hadise-Lord’s Palace Hotel Spa&Casino’

Bülent Ersoy-The Arkın Colony Hotel

Deniz Seki-Malpas Hotel& Casino

Funda Arar, -Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel

Gülşen -Kaya Palazzo Resort&Casino
Serkan Kaya-Elexus

Kaynak:VAYGUZZUM

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TAGS: sıla, bülent ersoy, bayram, ünlü, konser, kıbrıs
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