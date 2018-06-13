Bayramda Kıbrıs'a Ünlü Akını

Bu Bayram sahneler yine çok renkli!

Ramazan Bayramı boyunca birçok ünlü sanatçı beş yıldızlı otellerimizde sahne alacak.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Sıla, Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Hadise, Funda Arar, Aşkın .Nur Yengi , Selami Şahin Gülşen,Yıldız Tilbe gibi birçok ünlü sanatçı Kıbrıs'ta sahne alacak.

14 Haziran (Arefe Günü)

Altay Elexus Hotel

15 Haziran Cuma (Bayramın 1. Günü)

Ferhat Göçer-Elexus Hotel

Ebru Gündeş-Cratos Hotel

Sıla-Merit Park Hotel&Casino

Aşkın Nur Yengi ve Selami Şahin-Kaya Palazzo Resort Hotel

Şevval Sam-Kaya Artemis

16 Haziran Cumartesi (Bayramın 2. Günü)

Sıla-Lord’s Palace Hotel Spa&Casino

Volkan Konak-Cratos Hotel

Hadise-Lord’s Palace Hotel Spa&Casino’



Bülent Ersoy-The Arkın Colony Hotel

Deniz Seki-Malpas Hotel& Casino

Funda Arar, -Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel

Gülşen -Kaya Palazzo Resort&Casino

Serkan Kaya-Elexus

Kaynak:VAYGUZZUM