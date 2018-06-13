Bayramda Kıbrıs'a Ünlü Akını
Ramazan Bayramı boyunca birçok ünlü sanatçı beş yıldızlı otellerde sahne alacak
13/06/2018
Bu Bayram sahneler yine çok renkli!
Ramazan Bayramı boyunca birçok ünlü sanatçı beş yıldızlı otellerimizde sahne alacak.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Sıla, Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Hadise, Funda Arar, Aşkın .Nur Yengi , Selami Şahin Gülşen,Yıldız Tilbe gibi birçok ünlü sanatçı Kıbrıs'ta sahne alacak.
14 Haziran (Arefe Günü)
Altay Elexus Hotel
15 Haziran Cuma (Bayramın 1. Günü)
Ferhat Göçer-Elexus Hotel
Ebru Gündeş-Cratos Hotel
Sıla-Merit Park Hotel&Casino
Aşkın Nur Yengi ve Selami Şahin-Kaya Palazzo Resort Hotel
Şevval Sam-Kaya Artemis
16 Haziran Cumartesi (Bayramın 2. Günü)
Sıla-Lord’s Palace Hotel Spa&Casino
Volkan Konak-Cratos Hotel
Hadise-Lord’s Palace Hotel Spa&Casino’
Bülent Ersoy-The Arkın Colony Hotel
Deniz Seki-Malpas Hotel& Casino
Funda Arar, -Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel
Gülşen -Kaya Palazzo Resort&Casino
Serkan Kaya-Elexus
Kaynak:VAYGUZZUM