Baysal: Bazı hastalar doktoruna danışarak aşı olsun

Haber Kıbrıs-Özel

Dubai Genetik ve Talasemi Merkezi'nde "Genetik Hastalıklar ve DNA Uzmanı" olarak görev yapan Moleküler Patolog Kıbrıslı Türk Profesör Dr. Erol Baysal, Hüseyin Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtlayan Erol Baysal, koronavirüs aşısının yapılmaması veya doktora danışılarak yapılması gereken durumları aktardı.

“Aşı olmaması gereken kişiler”

Streoid kullanan kanser hastalarında aşının etkili olamayabileceğini belirten Baysal, aşı olmaması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Hamileler, lohusalar, son 6 ay içinde korona virüs geçirenler, alerjik olanlar, kalp rahatsızlığı olanlar, diyabetler, adrenalin kullananlar, son 1 ayda grip geçiren ve influenza aşısı olanlar”

“Bazı hastalar doktoruna danışsın”

Aşı yapacak olanların bağışıklık sisteminin stabil olması gerektiğini anlatan Baysal, “Aşının sonuçlarıyla ilgili araştırmalar halen sürüyor. Bu aşamada sınırları fazla zorlamamak lazım. Her hastanın durumu farklıdır. İnsülin kullananlar, 80 yaş üstü olanlar ve Thalasemia hastaları doktoruna danışarak hareket etmeli” dedi.

“65 üstü hastalar Sinovac aşısı olabilir mi?”

Baysal, aşının etkinliği ve 65 üstü hastaların Sinovac aşısı olması konularına da açıklık getirdi. Baysal, Brezilya’daki çalışmada bu yaş grubunun yüzde 50’nin üzerinde olumlu etki yaptığını açıkladığını belirterek, “Yapılan çalışmada bu hastaların birçoğu kanser geçiren ve kötü durumda olan hastalar grubuydu. Brezilya’da daha önce yüzde 78 başarı yakalandı” dedi

Aşının etkinlik oranının yüksek olduğunu anlatan Baysal, Endonezya’da yüzde 65 ve Türkiye’de ise yüzde 91.5 olduğunu vurguladı.

“Etkinlik genetik yapıya göre değişiyor”

Etkinliğin genetik yapısına göre değiştiğine işaret eden Baysal, alınacak kanla DNA üzerinde yapılacak araştırmayla geçmişte geçirilen ve gelecekte geçirilecek hastalıkları ortaya çıkarabilecek genetik bilgiye sahip olunduğunu açıkladı. Baysal “1 günlük bebeğe bile gelecekte geçirebileceği hastalıkları sunabilecek kapasiteye sahibiz” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı bilim ve sağlık komitesine katıldım”

Baysal, Dubai’de çalışmasına rağmen ülkesiyle bağını hiçbir zaman koparmadığını hatta mesai sonrasında bir mesai de Kıbrıs için yaptığına dikkat çekti. Baysal, KKTC’de Covid-19 görüldükten sonra devlet yetkililerine yardımcı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan bilim ve sağlık komitesine katıldığını anlattı.

“Kıbrıs’ta genetik laboratuvarı kurduk”

Baysal, 2nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’la çalıştığını belirterek, Kayıp Şahıslar Komitesinde Rüstem Tatar’la birlikte genetik laboratuvarın kurulduğunu söyledi. Baysal, Türkiye’nin katkılarıyla PCR ve DNA cihazlarının alındığını burada DNA örneklerinin analiz edilebildiğini ve koronavirüs testlerinin yapıldığını sözlerine ekledi.

“Çinli bilim insanlarıyla çalıştım”

Baysal, Çinli bilim insanlarıyla çalıştığını ve çok sayıda araştırmanın sonuçlarını yayınladıklarına işaret ederek, sağlık alanına yaptığı katkılardan dolayı Pekin Genetik Üniversitesi tarafından onurlandırıldığını ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



18/01/2021 12:20