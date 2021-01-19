Baysal, Covid-19 aşısını yaptırması elzem olanları açıkladı

Prof. Dr Erol Baysal'dan Haber Kıbrıs'a mesaj var.

Erol Baysal'ın mesajı şu şekilde:

Değerli meslektaşlarım, sevgili arkadaşlarım, bugün Haber Kıbrıs'ta sevgili Hüseyin Ekmekçi ile yaptığımız röportaj akabinde gelen sorular ışığında aşağıdaki açıklamanın faydalı olacağını düşünüyorum. İzleyenlere, soru soranlara, bilimsel katkı koyanlara en içten sevgi ve şükranlarımı sunarım.

AŞAĞIDAKİ KRONİK HASTALIKLARDAN MUZDARİP KİŞİLERİN "ÖNCELİKLİ" STATÜSÜNDE COVID19 AŞISINI YAPTIRMALARI ELZEMDİR.

BUNLAR: *HİPERTANSİYON HASTALARI *DİYABET - TİP-1, TİP-2 HASTALARI *KRONİK KARACİĞER HASTALARI *KRONİK BÖBREK HASTALARI *KRONİK AKCİĞER HASTALARI *KRONİK SOLUNUM HASTALARI (ASTIM, KOAH, AMFİZEM). *KANSER TEDAVİSİ GÖRMÜŞ HASTALAR "

HANGİ AŞIYI YAPTIRALIM?" EN FAZLA SORULAN SORUYDU.

CEVABIM: KARŞINIZA ÇIKACAK İLK AŞIYI.

Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerimle

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19/01/2021 08:44